SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In questa calda estate, San Benedetto del Tronto non ha potuto per ragioni burocratiche ospitare le tappe di Coppa Italia o campionato di beach soccer. La competizione però che è iniziata e si sta svolgendo con varie tappe in Italia ha già dato i primi verdetti.

La nostra giornalista Chiara Poli è ancora vincente e porta a casa la Coppa Italia con la maglia del Futsal Basic Academy, dopo i due scudetti di fila con la Samb Beach soccer (che non ha iscritto la squadra femminile a questa edizione, inspiegabilmente dopo le tante vittorie) un altro tassello importante nel palmares della calciatrice che a maggio aveva anche vinto il campionato di calcio a 11 con la Sambenedettese e ottuenuto la storica promozione in serie C.

Primo storico gol della competizione Coppa Italia femminile di Beach soccer, firmato proprio da Chiara Poli, che sigla contro il Pisa il gol che apre le danze a quella che sarà una cavalcata vincente nella tappa della Serie AON di Cirò Marina che si è conclusa con i fuochi di artificio.

Il Campionato della FIGC-Lega Nazionale Dilettanti ha vissuto quattro giorni di gare su due campi in cui si sono giocate trentuno partite di tre competizioni con ben ventiquattro squadre arrivate da tutta Italia. Il pubblico che ha riempito l’Arena si è goduto tre giornate della Poule Scudetto e della Poule Promozione oltre la prima storica Coppa Italia femminile con la finale che ha chiuso in bellezza l’evento.