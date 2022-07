MONTEPRANDONE – L’Handball Club Monteprandone è stato inserito nel girone B di Serie A2, il centrale, insieme ad abruzzesi, emiliano-romagnole, marchigiane, toscane e la sarda Sassari. La Figh ha ufficializzato il format della stagione 2022/2023 dopo il Consiglio federale di ieri (domenica).

Ecco dunque il girone B: con Monteprandone anche Ferrara United, Bologna, Parma, Chiaravalle, Cingoli, Tavarnelle, Modena, Prato, Ogan Pescara, Verdeazzurro Sassari, Lions Teramo, Camerano e Pallamano ’85 San Lazzaro.

Sono 36 le squadre ai nastri di partenza della prossima Serie A2. Quattordici (14) nei gironi A e B, otto (8) invece quelle nel raggruppamento C. Nei primi due gironi, incluso quello dell’HC Monteprandone dunque, formula di andata e ritorno da sabato 3 settembre; per il terzo gruppo regular season con andata e ritorno e successiva fase a orologio.

Il Consiglio federale ha inoltre rideterminato la conformazione della post-season, che dovrà portare a due promozioni in Serie A Gold e nel contempo ad altrettante promozioni nella nuova Serie A Silver che entrerà in vigore dalla stagione 2023/2024. In particolare le due Final 6 previste in origine si tramuteranno in Final 8 (sempre dal 3 al 7 maggio 2023) e garantiranno l’accesso a:

– Final8 promozione in Serie A Gold: 1°, 2° e 3° dei gironi A e B; 1° e 2° del girone C;

– Final8 promozione in Serie A Silver: 4°, 5° e 6° dei gironi A e B; 3° e 4° del girone C.

Retrocessione in Serie B, invece, per le ultime due classificate dei gironi A e B e dell’ultima a chiusura della regular season nel girone C.

L’HC Monteprandone comincerà la preparazione in vista del campionato al via il 3 settembre, lunedì 25 luglio al palazzetto di via Colle Gioioso a Centobuchi.