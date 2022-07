SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Segue comunicato stampa ufficiale della A. S. Sambenedettese.

Dopo parecchie settimane, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha pubblicato la propria decisione in merito al ricorso presentato da A.S. Sambenedettese s.r.l. l’anno scorso con riguardo all’esclusione dal Campionato di Serie C. Il TAR ha ritenuto i motivi aggiunti improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse avendo A.S. Sambenedettese disputato il campionato di serie D, come richiesto. Ha respinto invece la richiesta risarcitoria ritenendo i provvedimenti emessi legittimi per ragioni che il Club non ritiene condivisibili e per i quali si riserva, eventualmente, di presentare impugnazione avanti al Consiglio di Stato.