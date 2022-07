SAN BENEDETTO DEL TRONTO – RDS 100% Grandi Successi è partita con la sua carovana per l’RDS Summer Festival, il nuovo format da vivere in due villaggi: uno diurno che inizia alle 10 del mattino nei beach village a ingresso gratuito ed uno serale in una location unconventional a cielo aperto, in cui vi faremo cantare e ballare fin dalle prime luci del tramonto.

Dal pomeriggio di venerdì 15 luglio fino alla sera di domenica 17 luglio, San Benedetto ospiterà Francesco Gabbani la sera del venerdì, Achille Lauro il sabato sera, J-AX e Cristian Marchi la domenica in via Sforza, nei pressi della pineta del Campo Europa.

La mattina del sabato e della domenica, l’onda d’energia si sposta al RDS beach village con installazioni e sponsor d’eccezione. Una gamma di attività versatile che offre momenti di spensieratezza, intrattenimento e sorprese da scoprire anche in acqua.

I biglietti per accedere alla festa serale sono disponibili su Ticketone e sul sito di RDS Summer Festival. L’accesso al RDS beach village diurno è invece gratuito.

IL CALENDARIO DI RDS SUMMER FESTIVAL

L’RDS Summer Festival è partito da Ostia e toccherà le spiagge di San Benedetto del Tronto (15-16- 17), Termoli (22-23-24), Gabicce (29-30-31) e Soverato (5-6-7 agosto). Infine, dal 9 all’11 settembre RDS porterà la sua festa a Marina di Pietrasanta, per chiudere in bellezza con un’ultima grande festa e salutare insieme l’estate.