FERMO – Nell’ambito del cartellone di “Villa in Vita Fermo Festival”, promosso dal comune di Fermo con l’AMAT e il contributo di Regione Marche e MiC, il palcoscenico estivo di Villa Vitali a Fermo ospiterà venerdì 15 luglio, alle ore 21,15, Manuel Agnelli in un concerto. che fa parte di un tour prodotto e organizzato da Vertigo, che toccherà le principali arene estive e i festival italiani.

Manuel Agnelli, cantautore, musicista, produttore discografico, autore, conosciuto soprattutto come fondatore e frontman della più importante rock band italiana degli ultimi decenni, gli Afterhours, da lui fondata nel 1985, e noto giudice di X-Factor, presenterà il suo primo progetto solista in attesa dell’album in uscita il 30 settembre, accompagnato da una band d’eccezione: Frankie e DD dei Little Pieces Of Marmelade, Giacomo Rossetti dei Negrita e Beatrice Antolini.

Un’occasione unica per ascoltare molti dei brani che lo hanno reso celebre come leader degli Afterhours, ma anche per avere un primo assaggio dei suoi exploit solisti, già pluripremiati fin dai primissimi singoli, come “La profondità degli abissi”, “Proci”e “Signorina Mani Avanti”.

“Torno a suonare dal vivo, torno nel pieno del mio viaggio da solo con un pezzo che ha vinto il David di Donatello e il Nastro d’Argento, due singoli appena usciti e un album, “Ama il prossimo tuo come te stesso”, che arriverà a fine settembre – ha dichiarato Manuel Agnelli e ha continuato:” Da tanto tempo non sentivo quest’entusiasmo, questa leggerezza, questa intensità. Sarà uno spettacolo che unirà una parte di passato al presente. Come una riconciliazione. Come una liberazione. Come guardarsi e guardarci dall’alto, dopo due anni così complessi per tutti. Farlo con una band del tutto nuova, a supporto, è una sfida inebriante, che rimescola le carte, che fa uscire dalla comfort zone, che fa provare cose che sembravano impossibili da riprovare, tanto erano lontane nel tempo. In parte chiude un cerchio. Porto sul palco questi anni e le persone che mi hanno fatto sentire bene e aiutato a dare un senso a quello che ho fatto ultimamente. Ė la mia “legacy” e ne sono orgoglioso.”

Il costo del biglietto di posto unico numerato è di 28 euro.

Per informazioni e prevendite: biglietteria Villa Vitali 331 2767671, AMAT e biglietterie del circuito vivaticket, anche on line.