SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per il ciclo “Nel cuore, nell’anima: ritratti d’autore in musica e parole“, mercoledì 13 luglio, alle ore 21,30, in piazza Piacentini a San Benedetto del Tronto, sarà ospite la celebre cantante Nada che, in coppia con il chitarrista Andrea Mucciarelli, si esibirà in un progetto nato nel 1994 con Fausto Mesolella e Ferruccio Spinetti, chitarra e contrabbasso degli Avion Travel.

biglietti, al costo di 15 euro, sono disponibili in tutte le biglietterie del circuito AMAT/VivaTicket, su , al costo di, sono disponibili in tutte le biglietterie del circuito AMAT/VivaTicket, su vivaticket.com e alla biglietteria del Teatro Concordia.

Per informazioni: 071 2072439