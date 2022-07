Maturità 2022, la protesta degli studenti: “Regole stravolte a 4 mesi dall’esame di Stato”

I ragazzi si sono radunati questa mattina in Piazza Matteotti per protestare contro le nuove direttive del Miur sull'esame di maturità. In primo piano, le immagini del sit-in e le interviste

di Antonio Di Salvatore