SMERILLO – La montagna è da sempre luogo privilegiato per la ricerca del sacro, simbolo di perennità e di trascendenza. Con la sua verticalità e altezza vertiginosa, con la vicinanza al cielo e l’inaccessibilità, la montagna infatti, fin dalle più antiche culture, è considerata un ponte fra il visibile e l’invisibile, dimora degli dei, via per la quale l’Uomo può elevarsi alla divinità e la divinità rivelarsi all’uomo (si pensi al Kailash, all’Olimpo, al Monte Sinai, all’Oreb e così via). Per l’Uomo in ascolto di sé stesso, la montagna è antidoto all’orizzontalità, all’affollamento, alla velocità, cui si contrappone con la lentezza, la solitudine, la fatica, l’essenzialità. Chi si mette in cammino verso la vetta, per vivere un’esperienza personale, cerca un contatto con valori e significati che parlino un linguaggio non omologato, ma personale e trascendente.

Su questa filosofia, 13 anni fa, è nato il Festival Le Parole della Montagna, contenitore di eventi di filosofia, poesia, alpinismo, arte, cinema, letteratura, spettacolo, con ospiti di elevatissima caratura culturale e riflessioni raffinate per chi non si ferma in pianura e vuole raggiungere le Terre Alte.

Il valore aggiunto del festival è l’atmosfera che si viene a creare, fatta di relazioni e tanta bellezza, complice il luogo dove è ambientato, Smerillo, un piccolissimo Borgo medievale, sotto i Monti Sibillini, in provincia di Fermo, arroccato sopra un crinale roccioso, dove non c’è veramente nulla e dove, sembra incredibile, ma non si può comprare nemmeno il pane. È tutto piccolo a Smerillo.

Sono piccoli gli spazi; è piccolissimo il numero degli abitanti; è piccolo, anzi inesistente l’appeal commerciale del Borgo. Ma grandi sono i panorami a 360° che spaziano dal mare alla montagna; grande la luce che illumina la cima del crinale roccioso su cui si arrocca il Borgo medievale; grandi i colori e gli odori delle stagioni che si alternano; grandi le emozioni che offre un luogo così ridotto all’essenziale.

Condizione ottimale, per chi vuole mettersi in gioco. Lo hanno capito gli organizzatori del Festival Le Parole della Montagna che, per parlare di sacralità della montagna hanno scelto, contro ogni logica commerciale, proprio Smerillo, così lontano dagli eventi mondani, ma così autentico, dove fra una conferenza e l’altra viene offerto un aperitivo o in tarda serata un orzo caldo, tanto per creare convivialità, favorire la nascita di nuove amicizie e permettere lo scambio di idee; dove il dibattito culturale cui partecipano vivamente tutti gli spettatori rimane vivo anche fuori dal palco, grazie ad un confronto personale con i relatori, che molto spesso si intrattengono per tutta la durata del festival, testimoniando così di condividere un progetto, piuttosto che svolgere meramente un lavoro.

La protagonista dell’intera kermesse è una Parola, suggerita ogni anno dalla montagna, intorno a cui ruota l’intero programma. La parola messa a tema quest’anno è “perdersi”. Con relatori di elevato calibro culturale, si indagherà la parola nelle sue varie declinazioni, nel tentativo di farla uscire dalla sua accezione più negativa. Il disorientamento – che con i tanti strumenti tecnologici oggi a disposizione, è una condizione sempre più difficile perfino da immaginare – permette in realtà, di vagare tra meraviglia ed immaginazione, fino ad aprire uno sguardo nuovo su noi stessi e sulla realtà che ci circonda.

Accettare di finire su una strada imprevista e sconosciuta è sicuramente un modo ottimale per rinnovarsi e stimolare la propria parte più creativa. Si pensi ai tanti musicisti e poeti perduti che ci hanno consegnato i più grandi capolavori della storia della musica e della poesia.

Forse sarà utile anche camminare a fianco di quelli che nella vita non hanno più una direzione, per interrogarci sulla possibilità di leggere comunque, nel loro smarrimento un messaggio salvifico. E perché non provare a lasciarsi andare alla deriva, rinunciando ad una direzione intenzionale per vivere una sensazione di spaesamento emotivo?

Ecco allora che la parola si apre ad una molteplicità di letture che avranno ingresso in un programma ricco ed intenso, insieme a laboratori esperienziali ed escursioni in montagna.

Venerdì 15 luglio presso il museo Macs di Smerillo in conclusione dell’evento “In cerca della via” verrà presentata la mostra fotografica “Faccio dieci passi e poi mi fermo” dove verranno esposte le fotografie di Gianmaria Pennesi realizzate durante le escursioni in montagna dei ragazzi della Comunità Dianova di Montefiore dell’Aso realizzate durante le attività di outdoor education.

Durante questa presentazione verranno raccontate le storie e le esperienze non solo delle Comunità Dianova ma anche del Carcere di Bollate e della Comunità di accoglienza San Cristoforo; storie di vita di persone che hanno perso la propria strada e che ogni giorno si impegnano per ritrovarla.

Dal 13 al 17 luglio 2022 a Smerillo (FM) – Programma completo ed info su: www.leparoledellamontagna.it