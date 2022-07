GROTTAMMARE – Proseguono domani – martedì 12 luglio, ore 21.30 – le Presentazioni d’Autore con il libro di Americo Marconi dal titolo “Verde abbraccio-storie di piante”.

Anche questo appuntamento si terrà sotto le Logge di piazza Peretti, come quello del 6 luglio che ha aperto la rassegna in compagnia di Ermanna Zarroli e la sua raccolta di ricordi e aneddoti di vita grottammarese dal titolo “La taverna di Bacco e Venere” (foto in allegato).

Il giorno seguente – mercoledì 13 luglio, ore 18.30 – le Presentazioni d’Autore si spostano nel Giardino comunale per accogliere l’iniziativa organizzata in collaborazione con l’ASD Grottammare Sportiva: protagonista Barbara Rossi col suo libro “Il supporto indispensabile” per riflettere sull’importante ruolo degli istruttori sportivi nell’educazione dei più giovani.

Il 27 luglio – ore 18.30 – si torna nelle Logge di piazza Peretti per “Il mercato del vento”, romanzo di Vincenzo Maria Oreggia. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’associazione Blow Up.

Appuntamento al 31 agosto per il quinto ed ultimo incontro della rassegna. Nel Giardino comunale –ore 18.30 – il libro di Maria Rita Bartolomei dal titolo “Suggestioni post moderne” sposterà la riflessione su alcune incongruenze e inefficienze del sistema giuridico italiano relativamente alla sfera umana delle vicende. L’iniziativa è curata dalla Consulta per le Pari Opportunità.