SAN BENEDETTO DEL TRONTO – C’è grande attesa in Riviera.

Nel corso di una conferenza stampa in sala consiliare, oggi 11 luglio, è stato presentato il programma della Festa in onore della Madonna della Marina che si svolgerà dal 21 luglio al 31 luglio, quando alla mezzanotte saranno accesi i tradizionali fuochi d’artificio.

Le celebrazioni in onore della Madonna della Marina tornano dopo tre anni di assenza dovuta alla pandemia con un ricco calendario di appuntamenti, sia civili sia religiosi.

Come sempre, il momento culminante ci sarà sabato 30 luglio con la processione in mare aperto e la processione verso la cattedrale in programma domenica 31.

Da segnalare che, dal 21 al 24 luglio e poi il 31 luglio, verrà prorogato fino alle 2 di notte il servizio di bus navetta gratuito che collega il parcheggio dello stadio “Riviera delle Palme” con il lungomare.

