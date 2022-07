GROTTAMMARE – Il borgo torna ad essere protagonista con Giochi in Grotta, nella quarta edizione della rassegna di

successo dedicata ai giochi di ruolo e da tavolo. L’iniziativa è in programma sabato 16 e domenica 17 luglio nelle vie del vecchio incasato (dalle ore 18), ma un’anteprima on line aprirà l’edizione 2022 venerdì 15, in diretta Facebook dalla pagina Città di Grottammare (ore 19).

L’iniziativa è a cura dell’associazione Spazio Ludico, che anche per questa edizione propone l’occasione di un playtest del gioco da tavolo Coffin Rush, con la presentazione in anteprima dall’autore Enrico Matè. La partecipazione è gratuita. Info e prenotazioni al numero 334.1239490.

All’ingresso del borgo, gli associati di Spazio Ludico accoglieranno i visitatori in un’ampia area dedicata ai giochi da tavolo, sui quali forniranno tutti i dettagli necessari per giocare.

“Per questa edizione estiva di Giochi in Grotta – annunciano gli organizzatori -, saremo sparsi per tutto l’incasato di Grottammare alta, luogo suggestivo e perfetto per immergersi ancora di più nell’atmosfera fantastica dei grandi classici come Dungeons and Dragons. Per chi invece vuole invece un’esperienza più dalle tinte horror consigliamo di provare Sine Requie o Dred, in cui la tensione si taglierà a fette e dovrete salvarvi la pelle in qualche modo, mentre per gli amanti dei manga giapponesi consigliamo Fabula ultima, in cui le ambientazioni saranno piene zeppe di magie, aspiranti eroi e temibili nemici. Ci si potrà cimentare per i più coriacei alle difficilissime avventure dell’ultima torcia o l’ultima bomba, oppure cimentarsi in fantastici mondi Pulp Steampunk di Vulcania. Insomma anche per questa edizione ce ne sarà per tutti i gusti basterà prenotarsi e iniziare a divertirsi!”

“Invitiamo tutta la cittadinanza a cogliere l’occasione di passare una piacevole serata in amicizia – auspicano il sindaco Enrico Piergallini e la consigliera Martina Sciarroni delegata alle Politiche giovanili – Giochi in Grotta non è soltanto un’iniziativa di intrattenimento: negli appuntamenti convivono e si potenziano a vicenda l’aspetto ludico e l’aspetto formativo. È un altro modo, in poche parole, di fare educazione. Ringraziamo gli amici di Spazio Ludico di aver organizzato un evento che in questi anni ha saputo offrire uno spiraglio di socializzazione e condivisione anche in periodi difficili. Vedere persone di ogni età sedersi intorno a un tavolo per condividere un momento che allo stesso tempo è ludico ed educativo è per noi motivo di orgoglio”.

“L’associazione Spazio Ludico ringrazia il Sindaco del Comune di Grottammare e l’Amministrazione comunale che per il quarto anno consecutivo ci concedono l’opportunità di portare il gioco di ruolo e da tavolo per le vie del vecchio incasato. Siamo lieti di poter presentare come nelle passate edizioni giochi di ruolo per tutti i gusti e tutte le età. Come associazione ludica ci sentiamo onorati di entrare da diversi anni ormai nel cartellone estivo della città di Grottammare e di poter divulgare quello che è il fantastico mondo del gioco di ruolo”.

Tutti gli eventi de “L’Estate della Città” sono consultabili qui:

https://www.comune.grottammare.ap.it/wp-content/uploads/Estate_2022/mobile/index.html