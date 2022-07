GROTTAMMARE – Mare agitato e timore lungo la costa picena nella mattinata dell’11 luglio.

Bagnanti in difficoltà, doppio salvataggio compiuto a Grottammare e San Benedetto.

A Grottammare soccorsa una coppia di anziani, nei pressi dello stabilimento Paoloni. I bagnini Emidio De Carolis e Lorenzo Di Arcangelo hanno riportato i due sulla riva. Sul posto è giunto anche il 118 per accertamenti nei confronti della coppia anziana.

A San Benedetto invece, nei pressi dello stabilimento Bacio dell’Onda e del pennello dell’Albula, un bambino è andato seriamente in difficoltà. Ad aiutarlo a riportarlo a riva è intervenuta una bagnante, una turista, in collaborazione con il personale dei bagnini. Nel frattempo, invece, il bagnino Kevin Tulli è intervenuto per prestare soccorso ad un altro bagnante, che si era buttato in acqua per aiutare la turista alle prese con il piccolo, riportandolo a riva.

Il bambino, dopo essere stato riportato sulla battigia, è “scomparso” insieme alla madre per motivi ancora ignoti non consentendo gli accertamenti dei soccorritori. Il 118 ha medicato la turista per qualche escoriazione e l’altro bagnante riportato a riva.

Presente, sia a Grottammare sia a San Benedetto, il personale della Capitaneria di Porto per gli accertamenti di rito.