SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuovo evento a San Benedetto del Tronto organizzato dalla libreria Nave Cervo.

Mercoledì 13 luglio, alle ore 21,15, alla Palazzina Azzurra, Maura Chiulli presenterà il libro “Ho amato anche la terra” (Hacca edizioni). Dialogherà con l’autrice Claudia Fulvi. psicoterapeuta e libroterapeuta.

Il libro: Per Livia la felicità non è un approdo, un rifugio dove stare, ma un affaccio sull’abisso; lo è da quando, bambina, ha visto i suoi desideri e le sue domande cambiare forma a contatto con il mondo, trasformarsi in coltellate. “Ho amato anche la terra” è la storia struggente di una donna che si inabissa e riemerge, che affonda i propri desideri, che mette distanze per non farsi attraversare, che inganna per non incontrare la verità. Solo quando crederà di aver perso tutt,o e soprattutto l’amore, sceglierà di ricominciare e di affrontare il suo vero nemico: Corpo, che è la casa del suo cuore, il custode di tutti i segreti e la mappa delle sue cicatrici.

Per informazioni e prenotazioni: navecervo@gmail.com