RIMINI- Oltre 4000 gli atleti in pista questo weekend alla Fiera di Riimini per il Campionato Nazionale di Danza Sportiva CIDS.

Ad aggiudicarsi l’oro allo Show Case – Solo Maschile è il piccolo Manuel Zilli, che si qualifica direttamente per i mondiali in Messico.



La coppia Manuel Zilli – Emily Amatucci sale sul gradino più alto del podio per la categoria 08/11 classe C – Bachata di Coppia mentre ottiene il secondo posto per Salsa Cuban Style – 08/11 – C -Coppia e Merengue – 08/11 – C – Coppia

I due piccoli campioni appartengono all’ Asd Passo Dopo Passo di Masha Di Silvestre. di Sant’ Egidio alla vibrata (TE)