SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Doveva essere la gara del riscatto dopo la sconfitta contro il Catania, ma all’Happy Car Sambenedettese non riesce il colpo grosso con il Pisa nella quinta giornata di Serie A: i campioni d’Italia vincono 4-3 al termine di una bella battaglia.

Mister Oliviero Di Lorenzo, costretto a rinunciare allo squalificato Alessandro Miceli, schiera il quintetto titolare Chiodi-Mascaro-Eudin-Percia Montani-Addarii. Passano però solo 30 secondi e i toscani vanno in vantaggio con il gol lampo di Stefano Marinai, che tiene avanti i suoi per tutto il primo periodo.

Nel secondo il match diventa scoppiettante e succede davvero di tutto. La Samb pareggia con l’ennesima prodezza di ‘O Animal’ Brendo Chagas, ma Pisa rimette subito la freccia grazie al pivot Camilo Augusto. I rossoblù non ci stanno e il fuoriclasse brasiliano Eudin Silva confeziona una rovesciata da antologia per il momentaneo 2-2, poi l’altro verdeoro Jordan Soares firma la più classica rete dell’ex.

Nel terzo e ultimo tempo di gioco i rossoblù provano a rispondere, ma ancora Marinai gela le speranze di rimonta. Nel finale doppietta di Eudin che vale unicamente per le statistiche. Samb ferma a quota 5 punti in classifica su altrettante partite di campionato, nella prossima tappa di Viareggio servirà vincerle tutte per non rischiare di farsi scappare la qualificazione alle Final Eight Scudetto di Cagliari.

“C’è tanta rabbia – dichiara mister Oliviero Di Lorenzo -, dobbiamo lavorare duramente e cambiare marcia nelle prossime tappe. Finora abbiamo avuto un calendario terribile in Serie A, ma questo non deve essere un alibi e dovevamo fare di più. Voglio un’altra Samb, faremo di tutto per invertire la rotta”.