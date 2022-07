SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il fisioterapista Marco Minnucci si appresta a vivere la decima stagione in rossoblù. Ecco le sue parole: “Ho iniziato a lavorare con la Samb nella stagione 2007-2008 quando, per capirci, Stefano Visi e Ottavio Palladini erano ancora calciatori. Già da quella prima esperienza si creò un legame speciale con questi colori e con questa città che mi ha sempre accolto nei migliori dei modi. Ormai mi sento parte di questo club e, onestamente, non riesco a vedermi altrove”.

Tra 2 settimane prenderà il via il ritiro a Sarnano e Minnucci è già pronto per questa nuova avventura: “Ogni volta che si parte per un ritiro precampionato per me è sempre una grande emozione – continua il responsabile rossoblù dell’area sanitaria – Ogni anno cerco di aggiungere qualcosa in più per offrire un servizio sempre al passo con i tempi. Nei prossimi giorni inizieranno le visite mediche di atleti e staff nel mio centro medico di Porto San Giorgio, abbiamo poi pianificato tutto quello che andrà fatto nei giorni in cui saremo a Sarnano. Ho avuto poi il piacere di formare nella passata stagione alcuni giovani fisioterapisti, tramite uno stage attivato con la società, e ai nastri di partenza di questa nuova stagione tutti loro andranno a seguire l’area fisioterapia del settore giovanile rossoblù, oltre a continuare a far parte dello staff sanitario della prima squadra”.