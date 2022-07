FERMO – Carabinieri in azione negli ultimi giorni.

I militari del Comando Provinciale di Fermo hanno arrestato un 32enne nel Fermano, originario dell’Est Europa: come riportato in una nota stampa giunta in redazione il 10 luglio dovrà rispondere di violenza, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale.

Dovrà scontare la pena di sei mesi in carcere.