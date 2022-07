MONTEFIORE DELL’ASO – Tragedia nella serata del 9 luglio.

Vicino Montefiore dell’Aso un 64enne è morto a causa di un incidente col trattore, secondo le prime indiscrezioni l’uomo è stato travolto dal mezzo per cause ancora in fase di accertamento dopo una caduta da una scarpata.

Vani, purtroppo, i soccorsi del 118 e dei pompieri, intervenuti sul luogo del sinistro.

Sul posto i carabinieri per i rilievi e gli accertamenti di rito dopo la fatalità avvenuta nell’entroterra.