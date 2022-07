Decisamente troppo Catania per l’Happy Car Sambenedettese Beach Soccer, finisce 6-1 nella quarta sfida stagionale in Serie A disputata a Cirò Marina.

Mister Oliviero Di Lorenzo schiera i rossoblù con il quintetto titolare composto da Chiodi, Miceli, Eudin, Bernardo e Brendo Chagas. L’inizio, però, è subito shock e il fuoriclasse della Nazionale Gabriele Gori porta subito avanti i siciliani con la specialità della casa: la rovesciata. La Samb reagisce d’orgoglio e pareggia con la bomba dalla distanza di Marcello Percia Montani, ma altre 2 girate volanti di uno scatenato Gori permettono a Catania di chiudere sul 3-1 il primo periodo.

Nel secondo i rossoblù non riescono a reagire e incassano un altro gol, questa volta firmato dal campione portoghese Be Martins. A quel punto il match è praticamente già chiuso e nel terzo tempo ci pensano ancora Gori (poker per lui) e Sanfilippo ad arrotondare il punteggio. Samb stanca dopo il successo sul Napoli e fermata a quota 5 punti in classifica, domani l’ultimo appuntamento calabrese alle ore 16 contro i campioni d’Italia del Pisa in diretta streaming su Eleven Sports.

Nessuna dichiarazione post partita per Addarii e compagni, che adesso devono azzerare la sconfitta per ripartire subito carichi e centrare la qualificazione alle Final Eight Scudetto in programma a Cagliari dal prossimo 5 agosto.