SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nell’ambito della rassegna “Giustizia inquieta”, inserita all’interno della 41^ edizione di “Incontri con l’autore“, organizzata dall’ associazione “I Luoghi della Scrittura” e dalla libreria Libri ed Eventi, con il patrocinio e il sostegno dell’amministrazione comunale e della Regione Marche, Sergio Rizzo presenterà il libro “Potere assoluto” domenica 10 luglio, alle ore 21,30, alla Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto.

Sergio Rizzo è stato a lungo una firma del Corriere della Sera prima di diventare vicedirettore di Repubblica. È autore di numerosi bestseller tra cui “La casta“, scritto con Gian Antonio Stella (2007). Tra i suoi libri più recenti ricordiamo “02.02.2020“, “La notte che uscimmo dall’euro” (2018), “La memoria del criceto” (2019) e, con Tito Boeri, “Riprendiamoci lo Stato” (2020).

Il libro: Sono un centinaio, e quasi tutti sconosciuti. Eppure scrivono le leggi che regolano le nostre vite e decretano come applicarle. Sono al vertice dei ministeri, dove a volte contano più degli stessi ministri. Le loro sentenze possono cambiare i destini di interi settori dell’economia nazionale, invalidare i risultati di un concorso pubblico, far decadere un presidente di Regione, cancellare la nomina di un procuratore della Repubblica. Governano anche la passione più grande degli italiani, il calcio: amministrano infatti la giustizia sportiva, decidono le squalifiche e le vittorie a tavolino, stabiliscono se una squadra si può iscrivere a un campionato. Presiedono i comitati delle grandi aziende commissariate, come l’Alitalia. E sono arbitri nelle liti fra enti pubblici e imprese private, con parcelle a parte. Da tempo immemore rappresentano la scheggia più autoreferenziale e intoccabile della magistratura, la più vicina alla politica. Sono i consiglieri di Stato. Ovvero, il nocciolo duro del potere in Italia. In questa inchiesta inedita ed esplosiva Sergio Rizzo svela storie, protagonisti, conflitti d’interesse e retroscena inediti della casta più nascosta e potente del Paese.