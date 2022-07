“Una scelta di cuore e di continuità – le parole di Visi – C’è gran voglia di voler fare bene anche quest’anno dopo l’ottimo percorso iniziato lo scorso dicembre”.

Visi in coppia con Sante Alfonsi sulla panchina rossoblù è stato protagonista di una rincorsa che dai bassifondi della classifica del girone F di serie D si è conclusa lo scorso maggio con la vittoria dei playoff a Trastevere. E in merito al doppio incarico (allenatore in seconda e preparatore dei portieri) risponde così: “Per ora ho dato la disponibilità come preparatore che è la cosa che amo fare. Al momento sono impegnato come istruttore con il Milan Camp e concluderò questi camp estivi il 22 luglio a Verona con le Buffon Academy, poi mi incontrerò di persona con il presidente Renzi e con il direttore sportivo Cozzella per affrontare anche questo argomento e insieme troveremo la soluzione migliore per il club nella massima tranquillità. Tutto quello che posso dirvi ora è che dal 24 luglio si lavorerà al massimo per il bene della Samb e per prepararci per questa nuova stagione”.