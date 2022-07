FERMO – Forze dell’Ordine in azione in questi giorni.

I carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno denunciato una 35enne per due furti di Rolex avvenuti nel Fermano.

Come riportato nella nota stampa, giunta in redazione il 9 luglio, dell’Arma le indagini dei militari sono state decisive per rintracciare la responsabile.

Inchieste avviate dopo la segnalazione delle vittime in caserma.