SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’Happy Car Sambenedettese Beach Soccer torna subito a vincere in Serie A e batte 5-3 il Napoli, nella terza giornata in corso di svolgimento a Cirò Marina.

I rossoblù partono col quintetto titolare Chiodi-Miceli-Eudin-Bernardo-Percia Montani e giocano un primo tempo strepitoso. Doppiette personali proprio per Marcello Percia Montani (2′ e 12′) ed Eudin Silva (4′ e 5′), con la banda Di Lorenzo che dilaga e concede le briciole agli avversari.

I partenopei reagiscono nel secondo periodo e vanno in gol con Rafael Bokinha (4′), ma l’altro nazionale verdeoro Bernardo Botelho rimette la distanza di sicurezza e chiude di fatto i giochi con largo anticipo (9′).

Nel terzo e ultimo periodo la Samb si rilassa leggermente e pensa a gestire le energie con tanti cambi, ma Napoli la riapre solo al fotofinish con la firma dell’ex Franco Palma (10′) e la doppietta dello stesso Bokinha (11′).

Il risultato non cambia più, con Addarii e compagni che salgono a quota 5 punti in classifica in attesa della prossima super sfida contro la corazzata Catania. Appuntamento a sabato 9 luglio dalle ore 18.30 sulla spiaggia calabrese, tutto in diretta streaming su Eleven Sports.

Queste le parole dell’allenatore rossoblù Oliviero Di Lorenzo, tra gioia e concentrazione: “Sono contento soprattutto per l’approccio perfetto alla partita, il contrario di quanto visto nella sconfitta contro il Terracina. Abbiamo battuto un avversario temibile come il Napoli, facendo 5 gol e giocando un ottimo beach. Non mi è piaciuto solo il finale, non dobbiamo mai staccare la spina. Ora testa al Catania, sarà una lotta stimolante con la favorita Scudetto. Non abbiamo paura, siamo la Samb e vogliamo vincere sempre”.