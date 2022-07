NERETO – Il CinquecentoJazz On Tour, nuovo marchio e produzione che si affianca all’attività del CinquecentoJazz, ha organizzato un concerto a Nereto, grazie al supporto della Fondazione Tercas e del comune di Nereto.

Venerdì 15 luglio, alle ore 21,15, in piazza Cavour a Nereto, il Maestro Hermeto Pascoal & Grupo, leggenda vivente della musica improvvisata, padre ed ispiratore di tutti i più noti autori brasiliani della sua generazione e di quelle successive, in occasione della ricorrenza del ventennale della scomparsa del Maestro Impullitti, avvenuta nel 2002 a soli 34 anni, si esibirà in concerto, l‘unico gratuito dei quattro previsti in Italia, successivo all’esibizione presso il teatro La Fenice di Venezia, e l’unico appuntamento del centro-sud Italia. Presenterà la serata l’attore Elvezio Rosati.

Polistrumentista ottantaseienne, Hermeto Pascoal si esibirà insieme al suo storico sestetto: Hermeto Pascoal: keyboard, accordion, teapot, bass flute, his skeleton, cup of water, Itiberê Zwarg: electric bass and percussion, André Marques: piano, flute and percussion, Jota P.: saxes and flutes, Fábio Pascoal: percussion and stage direction, Ajurinã Zwarg: drums and percussion.

La sua musica ha radici nella matrice comune della musica folclorica latino americana e si contamina con la musica popolare brasiliana, il jazz e i suoni della natura. Vincitore nel 2019 di un Grammy Latino, riceverà in quella occasione il Premio Alfredo Impullitti 2022 per la carriera, traguardo riservato a tutti coloro che, nella lunga carriera percorsa, hanno rappresentato nella musica un modello di stile e consistenza.