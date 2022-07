SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Inutile dire che sono felicissimo – le parole del tecnico Sante Alfonsi, fresco di rinnovo – Per me stare su questa panchina è la cosa più bella del mondo, poi nella stagione del centenario è un’emozione indescrivibile. Dopo l’annuncio il mio telefono è andato in tilt, tantissimi i messaggi ricevuti e sentire questa stima e affetto mi dà una grandissima carica. Mi auguro di continuare a vedere lo stadio sempre più pieno, il nostro pubblico è la nostra arma in più, l’ho sempre detto, e non è una frase di circostanza.

Sono consapevole che per un sambenedettese che è alla guida tecnica della Samb le responsabilità hanno sempre un peso specifico diverso, ancora di più se si considera la cavalcata fatta la scorsa stagione, ma ora è tempo di pensare solo a lavorare e di prepararci al meglio per questa nuova affascinante avventura. Non mi piace fare proclami non li ho mai fatti, posso solo dire che darò tutto me stesso ogni giorno per questo club. Riconferme? Con il direttore sportivo siamo a stretto contatto, siamo in sintonia praticamente su tutto, sta lavorando per costruire una rosa competitiva e nei prossimi giorni avremo tutto il quadro delineato sia per quanto riguarda la rosa che lo staff. Sarà importantissimo far capire subito ai nuovi cosa vuol dire indossare questa maglia. Ai ragazzi chiederò in primis di onorare la maglia sempre”.