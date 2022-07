MONTEPRANDONE – Secondo incontro del Festival noir Piceno 2022 a Monteprandone, organizzato dall’associazione “Alchimie d’arte” con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Sabato 16 luglio, alle ore 21,15, presso la nuova sala riunioni di Centobuchi, in via San Giacomo 107, Sara Magnoli presenterà la sua ultima opera dal titolo “Fuori dal branco”. Condurranno la serata Domenico Parlamenti, presidente di Alchimie d’Arte, e Antonella Baiocchi, psicoterapeuta ed esperta in criminologia. Esporranno gli artisti Tiziana Marchionni e Daniele Merli; la voce narrante sarà di Simone Cameli.

Laureata in lingue e letterature straniere moderne all’Università degli Studi di Milano, Sara Magnoli vive in provincia di Varese in una casa ristrutturata che era il cinema della sua nonna. E’ giornalista e ha lavorato con Indro Montanelli a “Il giornale”. Ha sempre avuto una passione per la scrittura e per le storie thriller e noir e con i suoi romanzi per ragazzi e per adulti ha vinto numerosi premi. Ha un marito, due figli, due gatti, Ofelia e Chewbecca, che a suo dire sono più terribili del gatto di Pet Sematary. E’ cintura verde di Kung Fu e, non meno importante, una vera sorcina, innamorata persa di Renato Zero.

Il libro: C’è un rito di iniziazione per essere accettato dal gruppo. Il Cobra, capo indiscusso di una gang di

minorenni, è stato chiaro ed Elia non può tirarsi indietro. Deve saltare di notte sul balcone di un’anziana donna che vive sola e terrorizzarla fino al punto che la mattina dopo la polizia troverà il suo corpo ai piedi del letto, senza vita. La polizia e la stampa concentrano l’attenzione sul branco di ragazzini e ragazzine che da un po’ effettuano raid di guerriglia urbana, insultando, spaventando e aggredendo. Il padre di Elia non sospetta minimamente che il figlio faccia parte della gang. Ad aprirgli gli occhi sui contrasti interiori che il ragazzo sta vivendo è un professore un po’ attempato che cerca di comprendere ciò che Elia sta attraversando: da una parte il desiderio di essere accettato dal gruppo di coetanei e dall’altra la paura e l’angoscia per la morte dell’anziana donna di cui si sente responsabile. Ma Elia non è solo e nella difficoltà del momento trova nell’amore per Futura un’ancora a cui aggrapparsi e nell’amicizia con il “baka” una spalla per condividere un segreto difficile da custodire. Età di lettura: da 12 anni.

L’ingresso è gratuito, gradita la prenotazione.

Per informazioni: whatsapp o tel. 328 5546583