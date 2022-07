GROTTAMMARE – La Carovana della Prevenzione, Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute Femminile di Komen Italia, è arrivata nella Regione Marche per offrire tre giornate di attività gratuite di sensibilizzazione e di prevenzione delle principali patologie oncologiche di genere.

Dopo le due giornate in programma per oggi e domani a Fermo dove, grazie alla collaborazione con lo I.O.M. – Istituto Oncologico Marchigiano di Fermo e con la partecipazione ed il patrocinio del Comune di Fermo e di diversi altri attori quali Asur Marche – Area Vasta 4 di Fermo, Università Politecnica delle Marche, Ordine dei Medici e Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Fermo, F.O.M. Federazione Oncologica Marchigiana, Tecnofilm Thermoplastic Compounds e Croce Verde di Fermo, sarà offerta la possibilità di effettuare gratuitamente visite ed esami diagnostici per la prevenzione dei tumori del seno, lunedì 11 luglio la Carovana della Prevenzione arriverà a Grottammare.

Dalle 9.30 alle 16.30 presso Piazza Kursaal saranno presenti quattro unità mobili della Komen Italia che, grazie alla collaborazione di personale sanitario specializzato, consentiranno di effettuare gratuitamente mammografie alle donne del territorio non incluse nei programmi di screening della Regione Marche (donne tra i 40 ed i 49 anni e sopra i 70 anni), visite ginecologiche complete di ecografia e pap-test, consulenze nutrizionali e consulenze chinesiologiche con valutazione per definizione di un protocollo personalizzato con esercizi per mantenimento e miglioramento del benessere psico-fisico, per riabilitazione post-operatoria, per correzione posturale.

“Desidero esprimere un ringraziamento particolare alla dottoressa Alessia Muscella referente Komen Italia Regione Marche per aver ascoltato la volontà dell’Amministrazione ed essersi impegnata a promuovere una tappa per la comunità della città di Grottammare – dichiara l’assessore allo Sport e Salute Alessandra Biocca-. La salute parte dalla prevenzione e poterlo fare in squadra anche con la rete di associazioni come l’AVIS di Grottammare, per le donne e con le donne, la soddisfazione è maggiore. Grazie anche alla presidente dell’ ASD Burraco Le Grotte Maria Clotilde Ottaviani, per l’organizzazione del torneo con il fine di raccogliere fondi per la ricerca dei tumori al seno in concomitanza con la carovana della prevenzione. Grazie, infine, alla coesione tra i due assessorati allo Sport e Salute e alle Pari Opportunità che, unita alla rete delle associazioni, dimostra la particolare sensibilità e vicinanza a tutte le donne”.

La tappa della Carovana della Prevenzione a Grottammare sarà realizzata grazie al sostegno di FASDA e UNISALUTE ed al supporto di OSRA ADRIATICA SRL e si svolgerà con il patrocinio del Comune di Grottammare in collaborazione con l’Avis Comunale di Grottammare.

È necessaria la prenotazione tramite il link: https://www.komen.it/carovana-della-prevenzione-grottammare-luglio/

In occasione della tappa della Carovana della Prevenzione a Grottammare per la serata di lunedì 11 luglio le Associazioni “Burraco Le Grotte” di Grottammare e “Burraco Le Palme” di San Benedetto del Tronto hanno organizzato un Torneo di burraco aperto a tutti, patrocinato dal Comune di Grottammare, che si svolgerà alle ore 21.15 presso lo Chalet Felicita (Lungomare della Repubblica, 17). La quota d’iscrizione è di 10 euro a persona, di cui 7 saranno devoluti in favore dei progetti di Komen Italia per la lotta ai tumori del seno. Si svolgeranno quattro partite con movimento Mitchell. Sono previsti gadget per tutti i partecipanti. Per info ed iscrizioni: 3404865892 (Nadia).