Aumenta la temperatura di luglio e con lei anche gli eventi in programma sulla Riviera delle Palme, ma non solo!

Sabato 9 luglio ci saranno Simone Cristicchi e Amara in concerto ad Amandola e Sarnano per RisorgiMarche, mentre il 13 luglio al paese alto di San Benedetto si esibirà la cantante Nada con i suoi successi senza tempo.

Il 14 luglio Serena Dandini incontrerà il pubblico in veste di scrittrice a Porto Recnati per raccontare il suo “La vasca del Fürer”; il 15 luglio la star della serie Netflix “Baby”, Alice Pagani, dismetterà i panni dell’attrice per indossare quelli di autrice del suo romanzo “Ophelia”, che riceverà un premio alla Palazzina Azzurra di San Benedetto.

Non mancheranno gli eventi gastronomici: il 14 e il 15 luglio a Monteprandone c’è Street Food D’Estate, con tante specialità da gustare sotto le stelle.

Che aspettate? Lasciatevi travolgere dal fuoco di luglio!