FERMO – Brutta vicenda nel Fermano, accaduta nei giorni scorsi.

Un 90enne, a Fermo, è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Il conducente del mezzo non si è fermato a prestare soccorso e ha fatto perdere le proprie tracce.

Il ferito, portato in ospedale per le cure mediche e in “codice giallo”, è purtroppo deceduto a causa delle ferite riportate.

I carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno avviato immediatamente le indagini, come riportato in una nota stampa, giunta in redazione l’8 luglio, dell’Arma.

Gli accertamenti hanno portato a rintracciare il veicolo coinvolto nel sinistro (riscontrando danni compatibili al fattaccio) e al suo conducente, un 80enne della provincia di Fermo, che dovrà rispondere di omissione di soccorso e omicidio stradale tramite denuncia pervenuta dai militari.