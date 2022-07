SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nell’ambito della rassegna letteraria organizzata dall’associazione culturale “I luoghi della scrittura” con il sostegno dell’amministrazione comunale, San Benedetto del Tronto è stata una delle tappe che ha ospitato, il 16 giugno, il tour dei sette finalisti della settantaseiesima edizione del Premio Strega, terminato con la serata finale del 7 luglio al Museo Etrusco di Villa Giulia a Roma, dove è stato decretato come vincitore “Spatriati” di Mario Desiati (Einaudi), con 166 voti.

Il sambenedettese Fabio Bacà con “Nova” (Adelphi) si è classificato soltanto al sesto posto con 51 voti, ma continua a concorrere per il premio Campiello.

Secondo classificato Claudio Piersanti con “Quel maledetto Vronskij” (Rizzoli), che ha ottenuto 90 voti, terzo posto per “E poi saremo salvi” di Alessandra Carati (Mondadori ) con 83 voti, quarta posizione per “Niente di vero” di Veronica Raimo (Einaudi) con 62 voti, già vincitrice dello Strega Giovani, quinto posto per Marco Amerighi con “Randagi” (Bollati Boringhieri ) che ha preso 61 voti, settimo e ultimo posto per “Nina sull’argine” di Veronica Galletta (Minimun fax ) con 24 voti e al sesto posto, appunto, “Nova” di Fabio Bacà.