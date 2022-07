SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 7 luglio, dalla Questura di Ascoli Piceno sulla vicenda accaduta a San Benedetto.

Il nostro articolo precedente

Ecco il comunicato delle Forze dell’Ordine.

Si comunica che nella mattina odierna personale della Polizia di Stato del Commissariato di San Benedetto del Tronto e della Squadra Mobile della Questura di Ascoli Piceno ha proceduto all’arresto di una donna italiana 48enne ritenuta responsabile dell’omicidio dell’anziana madre ottantenne.

Nello specifico accadeva quanto segue. Verso le ore 9 circa al numero di emergenza del Commissariato di San Benedetto del Tronto giungeva una chiamata da parte di una donna che pronunciando frasi apparentemente prive di senso richiedeva l’intervento di una pattuglia. Gli operatori di polizia insieme a personale del 118 giungevano quindi in una palazzina di via della Pace del paese alto di San Benedetto del Tronto dove verificavano la presenza in strada di una donna che, in stato confusionale e con alcuni indumenti intrisi di sangue, affermava di aver ucciso la madre verosimilmente a seguito di una violenta lite.

All’interno di uno degli appartamenti era in effetti presente il cadavere dell’anziana madre che presentava molteplici ferite lacero contuse al corpo e tumefazioni al capo. La figlia veniva trasportata presso l’Ospedale di San Benedetto del Tronto per le cure del caso e ricoverata presso il reparto di psichiatria dopo le visite di rito.

Le vere cause del gesto sono da accertare così come le responsabilità, ancora al vaglio degli inquirenti.

Attualmente si trova piantonata in stato di arresto e nei prossimi giorni in sede di convalida dell’arresto potrà fornire la propria versione dei fatti.

Sul posto interveniva il Pm di turno della Procura di Ascoli Piceno che disponeva immediati accertamenti medici legali sul cadavere. Inoltre venivano svolti da personale della Polizia Scientifica i rilievi e gli accertamenti ritenuti utili.