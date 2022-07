MONTEGIORGIO – Un weekend con doppio appuntamento (venerdì 8 luglio e domenica 10 luglio, a partire dalle ore 20:00) con le corse al trotto dell’ippodromo delle Marche.

Venerdì (8 luglio) Il San Paolo di Montegiorgio accenderà le sue luci più belle per ricordare “Il Frate dei cavalli”, padre Danilo Reverberi, noto nel mondo dell’ippica per essere un grande amico di Sergio Carfagna e dei suoi cavalli da trotto. Padre Danilo portava la sua tonaca anche in giro per allevamenti e piste di trotto, ma sempre con l’intenzione di seminare pace, e bene. Nato in provincia di Milano nel 1957, era entrato nell’ordine dei Frati Minori nel 1983 e diventato sacerdote nel 1989; prestava servizio nel protomonastero di Santa Chiara. Il Covid lo ha portato via nel marzo del 2021. Venerdì dunque il centrale sarà dedicato al Frate dei Cavalli, Padre Danilo Reverber, le altre corse alle bellissime basiliche umbre (come Santa Maria degli Angeli), al “Patrono d’Italia” (San Francesco d’Assisi), alla patrona della televisione e delle telecomunicazioni (Santa Chiara d’Assisi), al Cantico delle Creature di San Francesco ( Fratello Sole e Sorella Luna) e all’Ordine dei Frati Minori in cui era entrato Padre Danilo.

Domenica 10 luglio, sempre a partire dalla ore 20:00, nella giornata di corse al trotto sette corse per sette fuoriclasse del calcio. In pista pista risuoneranno i nomi dei campioni del calcio che hanno marcato la storia del football mondiale come: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Edison Arantes do Nascimento, meglio conosciuto come Pelè, è considerato insieme a Maradona il più grande giocatore di tutti i tempi, El Pibe de Oro ovvero Diego Armando Maradona, la Saeta rubia (freccia bionda) o El Alemán (il tedesco) al secolo Alfredo Di Stefano, Marco Van Basten soprannominato Il Cigno di Utrecht e Zinedine Zidane detto anche Zizou e per un giornalista cileno Harry Potter.