SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ha riscosso un grande successo di pubblico e di critica l’esibizione di ginnastica artistica e coreografica “Game of life”, portata in scena dall’Asd Mamoti di San Benedetto sulle pedane di Viale Secondo Moretti. Una settantina le atlete che si sono esibite in un’ora e mezza dedicata alla ginnastica che ha strappato applausi scroscianti al numeroso pubblico presente, al punto che si è reso necessario un “bis” conclusivo. Tre i momenti principali della serata, alla quale ha assistito anche il Professor Giuseppe Bovi, uno dei pilastri storici dell’Isef di Urbino e che ha visto il sindaco di San Benedetto Antonio Spazzafumo e l’assessore comunale allo sport Cinzia Campanelli partecipare alle premiazioni finali.

La prima coreografia si intitolava “Giriamo tra i colori” e ha visto in pedana Valentina Bonamassa, Maria Stella Borracci, Ludovica Candidori, Leonardo Candidori, Viola Capece, Dafne Casalboni, Gioia Consorti, Carlotta Corradetti, Celeste D’Ercoli, Chiara Falleroni, Maria Luce Fanesi, Beatrice Giobbi, Nicolas Loseto, Giulia Maddaloni, Giulia Paciotti, Elisa Paolini, Gaia Pignati, Ginevra Paoletti, Antonio Giuseppe Porracchio, Bianca Maria Quatraro, Giorgio Mattia Quatraro, Martina Rastelli, Angelica Salvi, Giada Scarponi, Elena Spinozzi, Elena Vita e Linda Zecca. Il secondo momento importante è stato quello della coreografia intitolata “Scacco matto” alla quale hanno preso parte Aurora Brandi, Syria Cameli, Vittoria Capece, Ginevra Celli, Aurora Ciarrocchi, Aurora Collini, Virginia Di Stefano, Eleonora Listrani, Suami Maria Lunerti, Giorgia Mattioli, Giorgia Michettoni, Daria Morelli, Gaia Quatraro, Marika Ragni, Elisa Romagnoli, Giorgia Romandini, Marisol Tanzella, Viola Tenore, Giulia Traini e Alessandra Ubaldi.

Il pezzo forte della serata è stata la coreografia dal titolo “Attacco al potere”, liberamente ispirata dalla serie “La casa di carta”. A metterla in scena hanno pensato Rebecca Anselmi, Aurora Bruni, Sophia Cameli, Veronica Capece, Carola Capriotti, Valentina Castelli, Giulia Damiani, Jasmine De Angelis, Samanta Di Martino, Emanuela Di Matteo, Maya Esterasi, Giulia Falleroni, Tommaso Lupi, Giorgia Mascetti, Edoardo Mattioli, Nunzio Mauriello, Danilo Morelli, Diletta Talamonti, Giulia Valentini e Ambra Ventura.

Grande è stata la soddisfazione della professoressa Monica Brandimarte che insieme ai tecnici Carla Lunerti e Roberta Palanca e alla collaboratrice Erika Corradetti hanno ringraziato tutte le atlete e i loro genitori. Hanno reso possibile la serata le aziende Zona Franca, Gran Caffè Sciarra, Ottica Talamonti, Pizzeria degli Angeli, Gioielleria Malavolta, Ma.To., Ottica Monti, 101 Caffè, Di Berardino, Bakkano, Conad Corso Mazzini San Benedetto, Frangipane Garden, Giobbi Autotrasporti, Adriatica Verde, Caffè Florian e Futura.