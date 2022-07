FERMO – Carabinieri del Comando Provinciale di Fermo al lavoro.

In questi giorni i militari hanno rintracciato e denunciato due persone per rapine e furti ai danni di due negozi nel Fermano.

Le indagini, avviate dopo le segnalazioni delle vittime, hanno portato all’identificazione e anche al sequestro, come riportato in una nota stampa giunta in redazione dall’Arma il 7 luglio, di armi da fuoco e materiale utilizzato per il travestimento.