TERAMO – Riportiamo e pubblichiamo un comunicato stampa, giunto in redazione il 7 luglio, dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Teramo.

Continuano senza sosta le attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti condotte alla

Compagnia Carabinieri di Teramo nel territorio di competenza.

Nel pomeriggio di ieri, i militari

della Stazione di San Nicolò a Tordino, nel corso di un servizio di controllo della circolazione stradale, insospettiti dal comportamento di un automobilista 60enne teramano sottoposto a

controllo, procedevano a perquisire l’auto che stava guidando, due abitazioni di proprietà a Teramo e due garage a Colleatterrato.

In questi ultimi, i militari, coadiuvati dal Nucleo Carabinieri Cinofili di Pesaro, fatto prontamente intervenire sul posto, rinvenivano e sottoponevano a sequestro circa 42 chilogrammi di hashish, confezionati in 429 panetti del valore di mercato di oltre 400 mila euro,

probabilmente destinati al consumo da parte di giovani di tutta la provincia.

Il 60enne, pregiudicato per reati analoghi, veniva pertanto tratto in arresto dagli operanti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il sequestro è uno dei più consistenti avvenuti in città negli ultimi anni e costituisce sicuramente un

duro colpo all’attività di spaccio nell’intera provincia.

Ulteriori indagini sono in corso per

determinare la provenienza e la destinazione dello stupefacente sequestrato.