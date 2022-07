MARTINSICURO – Il Sindaco di Martinsicuro ha completato la squadra di governo cittadino assegnando le deleghe ai Consiglieri Comunali di maggioranza attraverso una articolazione di incarichi che consentirà di portare avanti l’azione amministrativa in maniera più puntuale ed incisiva.

“Come accaduto per le deleghe conferite agli Assessori, anche i Consiglieri saranno chiamati a svolgere gli incarichi ricevuti collaborando tra loro e con la Giunta e creando la giusta sinergia tra diversi settori” spiega il primo cittadino Massimo Vagnoni. “Di fronte alle tante necessità del nostro territorio e alle sempre maggiori istanze dei cittadini, dobbiamo mettere in campo tutte le nostre forze affinché il servizio che prestiamo alla comunità sia sempre più all’altezza delle tante aspettative. La divisione dei compiti tra i vari amministratori e la costante collaborazione tra di loro sarà quindi fondamentale affinché si possano realizzare tutti gli obiettivi che ci siamo posti. Per questo voglio augurare a tutti un buon lavoro, certo che sapremo dare il massimo per il bene della nostra comunità”.

Queste le deleghe assegnate ai vari Consiglieri:

Barcaroli Umberto: Turismo e Demanio marittimo.

Ritrovati Lorenzo: Politiche giovanili in collaborazione con delegato allo Sport.

Casmirri Alessandro: Politiche giovanili, Sport, tempo libero, impiantistica sportiva in raccordo con assessore ai lavori pubblici e rapporti con enti di programmazione e gestione delle strutture e dei servizi sanitari sul territorio.

Pollastrelli Martina: Servizi demografici, URP.

Capece Ilario: Sicurezza urbana in raccordo con il Sindaco e decoro urbano in collaborazione con assessore ai lavori pubblici.

Camaioni Pina: Cultura, beni culturali ed eventi, recupero, valorizzazione e riqualificazione Fonte armata.

Coccia Valentina: Beni Culturali e valorizzazione area archeologica in collaborazione e di concerto con il delegato alla cultura; biblioteca comunale, patto per la lettura.

Fedeli Riccardo: Commercio e pesca.

Marcheggiani Isabel: Istruzione e pari opportunità.

Massetti Marco: Attività produttive, SUAP, Artigianato, rapporti con i quartieri e associazioni.

Giansante Luciano: Transizione ecologica, Energia ed innovazione tecnologica.

Vallese Peppino: Euro-progettazione, gestione dei fondi europei e nazionali.