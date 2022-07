AGGIORNAMENTO ORE 18 È stata arrestata dagli agenti di Polizia del Commissariato di San Benedetto, dopo gli accertamenti eseguiti dai poliziotti insieme alla Scientifica e alla Squadra Mobile della Questura ascolana, la figlia dell’anziana ritrovata morta in casa a San Benedetto nel quartiere Ponterotto. Attualmente la figlia è piantonata in ospedale poiché ricoverata.

A breve giungerà in redazione un comunicato stampa dalla Questura di Ascoli Piceno con tutti i dettagli.

Dalle prime indiscrezioni ci sarebbe stata una lite fra mamma e figlia, per motivi per adesso ignoti, che hanno portato all’aggressione di quest’ultima.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Brutta notizia nella mattinata del 7 luglio in Riviera.

Una donna, anziana di 80 anni, è stata trovata morta in casa a San Benedetto, nel quartiere Ponterotto in via della Pace.

Sul posto i sanitari del 118, giunti in ambulanza, ma purtroppo i soccorsi sono stati vani.

Sul luogo anche gli agenti del Commissariato di San Benedetto e la Polizia Scientifica per indagini e accertamenti.

Da chiarire ancora le cause del decesso e gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze di familiari e parenti. La donna, M.M., secondo le prime indiscrezioni, viveva in casa insieme alla figlia, una 50enne.

La figlia, in stato confusionale, è stata trasportata in ospedale. Secondo una nota dell’Ansa Marche, la vittima sarebbe stata colpita con un oggetto contundente per motivi ancora da chiarire. In arrivo il Procuratore Capo di Ascoli Piceno Umberto Monti e il medico legale.

Seguiranno aggiornamenti.