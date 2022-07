PEDASO – Martedì 5 luglio, nonostante il cielo non proprio terso, diversi soci dell’Avis San Benedetto hanno trascorso la serata con il naso all’insù per ammirare le stelle dall’Osservatorio Astronomico di Pedaso.

Si tratta degli associati che a fine 2021 hanno preso parte al corso di astronomia in collaborazione con l’Utes, tenuto proprio dagli astrofili dell’Osservatorio Astronomico di Pedaso, che con grande competenza e passione hanno spiegato le nozioni teoriche, dando poi dimostrazioni pratiche con il telescopio.

I donatori, ma non solo, hanno avuto l’opportunità di osservare nebulose, stelle e pianeti, il tutto immersi nella campagna di Pedaso, dove si trova l’Osservatorio, un piccolo gioiello del nostro territorio che per l’estate ha in programma altre serate aperte al pubblico: 15 luglio, 7 e 21 agosto.

L’Avis San Benedetto intanto prosegue con la sua attività, invita tutti i cittadini che siano in possesso di requisiti a diventare donatori di sangue e plasma e continua a organizzare iniziative per gli associati e i loro familiari e amici.