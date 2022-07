SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ultimo allenamento in Riviera per l’Happy Car Sambenedettese Beach Soccer di mister Oliviero Di Lorenzo, che domani mattina partirà al gran completo verso Cirò Marina per la seconda tappa della Serie A 2022.

Ben 3 big match tutti da seguire attendono capitan Luca Addarii e compagni, reduci dalla grande vittoria all’esordio nella Poule Scudetto contro Viareggio e dalla successiva sconfitta con Terracina.

Presente anche l’ultimo arrivato Sandro Spaccarotella, forte nazionale svizzero out a Catania e impegnato nei giorni scorsi nelle qualificazioni al prossimo Europeo come l’azzurro Alessandro Miceli.

Ecco nel dettaglio avversarie, orari e dirette rossoblù nell’imminente weekend calabrese, tra Sky e streaming su Eleven Sports:

VENERDÌ 8 LUGLIO

Samb-Napoli (ore 17.15 Sky Sport)

SABATO 9 LUGLIO

Samb-Catania (ore 18.30 Eleven Sports)

DOMENICA 10 LUGLIO

Pisa-Samb (ore 16 Eleven Sports)