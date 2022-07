GROTTAMMARE – I suggestivi e dirompenti fuochi d’artificio di San Paterniano tornano ad illuminare l’estate cittadina.

Si svolgerà da venerdì 8 a domenica 10 luglio, la tre giorni dedicata al patrono di Grottammare (10 luglio): musica, mostra-mercato, eventi in spiaggia, street food e spettacolo piromusicale sono gli elementi di una delle iniziative di punta dell’Estate della Città, che dopo due anni di pandemia riprende la sua forma integrale.

Dal lontano 1571 Grottammare festeggia il suo patrono, San Paterniano. Da sempre, il momento culminante della festa coincide con lo sparo di numerosi mortaretti che, secondo un’antica tradizione, hanno la proprietà di “rompere le nuvole” e quindi di scongiurare le devastanti grandinate estive.

Il programma dell’edizione 2022 varato dall’Amministrazione comunale è ulteriormente impreziosito dall’iniziativa del ciclista solidale Gianluca Santacatterina, che sabato 9 luglio farà tappa a Grottammare proveniente da Schio, per promuovere una raccolta di fondi a sostegno dei progetti dedicati all’autismo di Omphalos, nell’ambito della campagna “Pedaliamo con il cuore”, promossa dall’azienda Gate-away.com con il patrocinio della Città di Grottammare.

“Lavoriamo dal mese di febbraio per poter organizzare, in condizioni economiche diverse, dopo due anni di pandemia, la festa del patrono cittadino ad un livello di qualità e di spettacolo come quello al quale cittadini e turisti erano abituati fino al 2019 – dichiarano il sindaco Enrico Piergallini e l’assessore al Turismo e Sviluppo economico Lorenzo Rossi – . Tornano per questo il mercato, lo street food, i concerti e poi il grande spettacolo di fuochi d’artificio e musica, che ha rappresentato fino ad ora uno dei momenti più intensi per la programmazione culturale cittadina. Non è stato facile reperire le risorse necessarie nel nostro bilancio, ma tornare a festeggiare degnamente San Paterniano era una priorità per la città e abbiamo agito di conseguenza”.

Il programma:

8-9-10 luglio, lungomare della Repubblica, dalle ore 9: Mostra Mercato di San Paterniano, con mercatino artigianale e street food, a cura della Teor Eventi;

9 luglio, piazza Kursaal, ore 21.30: concerto del Piceno Pop Chorus; a seguire, Mille luci sul mare…Mille pensieri d’amore, spiaggia antistante piazza Kursaal, su idea di Roberto Spinucci;

10 luglio, piazza Kursaal, ore 21.30: I Pupazzi in concerto; ore 24, “Lumina” spettacolo piromusicale, a cura del Psc Fireworks.

La partecipazione agli eventi è gratuita.

Per consultare le informazioni dettagliate sui singoli eventi de “L’Estate della Città clicca qui