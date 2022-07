SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Serata dedicata alla scoperta del territorio e delle sue bellezze paesaggistiche e ambientali organizzata dal Museo del Mare, in collaborazione con la Riserva Naturale Sentina e la cooperativa Argo.

L’incontro è previsto per sabato 9 luglio, alle ore 18, al Museo del Mare, in viale Cristoforo Colombo, dove, attraverso storia, archeologia, scienza e antropologia, i visitatori potranno scoprire l’immensa cultura legata al mare. Dopo la visita al museo si proseguirà lungo l’area portuale in compagnia della biologa marina Olga Annibale, che illustrerà ai partecipanti le diverse tipologie di pesca, le curiosità legate all’attività portuale e l’influenza delle fasi lunari sulla pesca. Dopo la cena presso il Ristoro al Porto si andrà in autobus verso la Riserva Naturale Sentina per conoscere, in compagnia delle guide naturalistiche, la riserva al chiaro di luna.

I costi comprensivi di cena: adulti euro 25,00, bambini euro 15,00

Per informazioni e prenotazione obbligatoria: 353 4109069