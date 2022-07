SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È stata modificata la normativa che regola le procedure di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e che a San Benedetto interessano numerosi cittadini che vogliono rendere piena la proprietà del loro immobile costruito in diritto di superficie.

L’art. 10 quinques della legge n. 51 del 20/05/2022 ha infatti modificato l’art. 31 della L. 448/1998, legge di riferimento per la materia. Sarà dunque necessario modificare il regolamento comunale che disciplina la materia per adeguarlo alle novità intervenute e pertanto i procedimenti connessi alle istanze per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e per l’affrancazione dei vincoli previsti nelle convenzioni Peep vengono sospesi fino a nuova comunicazione.