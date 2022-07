SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Con una serata informale dedicata al brodetto e vissuta al ristorante dello Chalet La Bussola di proprietà di Emidio Del Zompo, si è svolta l’assemblea annuale del Club 41 Marcuzzo 43. Club nato appena due mesi fa, ma che ha chiuso il suo primo anno sociale. All’unanimità l’assemblea ha confermato il Presidente Valerio Rosa, giornalista del Resto del Carlino, che proseguirà quindi il lavoro iniziato proprio con il Charter Meeting.

Emozionato il Presidente Valerio Rosa ha ringraziato i presenti per la fiducia accordatagli e, dopo aver ripercorso le varie tappe dell’anno sociale appena concluso, ha annunciato gli eventi dei prossimi mesi tra cui la festa di fine estate a bordo piscina all’Hotel Parco dei Principi di Grottammare.

“Ringrazio tutti i soci – ha ammesso – Il territorio del Marcuzzo ha tantissime potenzialità e cercheremo di promuoverlo sempre di più con le nostre iniziative culturali, gastronomiche e di solidarietà. Ringrazio poi il vice presidente Gianni Spaziani sempre prezioso così come tutto il direttivo, e invio un caloroso abbraccio al socio onorario Umberto Giacoboni che ha recentemente perso l’amata moglie”.

Nel corso della serata, dopo aver gustato l’eccellente brodetto realizzato dall’infaticabile Morena Paci, è stato presentato il nuovo socio Marco Corradi, assente per motivi di lavoro al Charter Meeting. Marco Corradi è il titolare del Gruppo Fas, gruppo che si occupa di editoria, comunicazione, digitalizzazione, ricerca storica e progettazione culturale.

Una passione che è diventata un lavoro e che ha portato alla pubblicazione di diversi libri utilizzati poi per realizzare trasmissioni televisive su emittenti nazionali, per opere liriche e per un testo teatrale per le celebrazioni del quinto centenario della nascita di Papa Sisto V. Subito dopo l’estate Marco Corradi si trasferirà a Perugia dove curerà la catalogazione dei documenti dell’Archivio di Stato, uno dei più grandi d’Italia. Insomma, un professionista che rappresenta una vera eccellenza del Piceno.