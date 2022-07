SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Procedono gli interventi del periodo estivo sui parchi e i giardini pubblici, con il personale dell’Azienda Multi Servizi spa impegnato quotidianamente in più aree della città per la manutenzione ordinaria dell’ornato pubblico.

Sono già stati portati a termine i primi interventi per il mese di luglio che hanno interessato i giardini della scuola “Marchegiani” e le aree verdi in zona Santa Lucia, in viale dello Sport e il parco “Flora Pilastri”. In queste zone sono state eseguite le potature e rasature dei manti erbosi necessarie a preservare il decoro a fronte della più rapida ricrescita della vegetazione nella stagione calda, oltre che la regolare pulizia degli spazi.

Nei prossimi giorni, fino a fine mese, la manutenzione interesserà i parchi “Saffi” e “Gandhi”, le aree verdi di via Monteconero, piazza della Libertà, piazza Kolbe, viale Marradi, via Damiani, via Copernico, via Torre Guelfa e zona 167, oltre che i giardini delle scuole “Mattei”, “Caselli”, “Manzoni”, “Piacentini”, “Marchegiani”, “Spalvieri”, “Alfortville” e “Cappella”.

Per ottimizzare gli interventi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, Azienda Multi Servizi spa sta implementando nuove app di gestione degli interventi tra i propri operatori. Tramite le applicazioni informatiche, l’Azienda è in grado di programmare e storicizzare gli interventi e seguire ciascuna operazione in tempo reale, mappandola sul territorio.

In questo modo non solo si ottimizza l’impatto del singolo intervento, ma si riescono a estrapolare statistiche importanti per rendere più efficiente il servizio. Inoltre, tutte le app vengono sviluppate internamente all’Azienda Multi Servizi spa, garantendo la piena compatibilità con i sistemi in uso grazie alla collaborazione con il competente personale del Comune.