FERMO – Forze dell’Ordine in azione in questi giorni.

I carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno denunciato un 50enne del Nord Italia per aver truffato sul Web un cittadino fermano su una compravendita di una stampante.

Come riportato in una nota stampa giunta in redazione il 6 luglio dall’Arma fermana, provvedimento inevitabile dopo gli accertamenti di rito a seguito della segnalazione della vittima in caserma.