GROTTAMMARE – Si rinnova anche quest’anno l’ormai tradizionale appuntamento con “Fashion mood-eccellenza in passerella”, la sfilata di moda promossa dalla Cna di Ascoli in collaborazione con l’agenzia FabbricaEventi.com per valorizzare il territorio dando spazio alle splendide creazioni dei maestri artigiani del Piceno, esponenti di spicco del Made in Italy conosciuti e apprezzati in tutto il mondo.

Venerdì 8 luglio, a partire dalle ore 21, lo splendido salotto di piazza Kursaal a Grottammare ospiterà abiti, gioielli, calzature e accessori realizzati dalle eccellenze artigiane del fashion, nell’ambito di un evento interamente dedicato ai prodotti del territorio e alla promozione dell’alta sartoria.

Sulla scia del grande successo riscosso negli ultimi anni, saranno Veronica Maya e Marco Moscatelli a presentare l’ottava edizione di uno degli appuntamenti più attesi dell’estate in Riviera, che oltre alle aziende leader nel settore moda nazionale e internazionale vedrà protagonista una nutrita delegazione di imprese del comparto beauty pronti a scendere in campo con la loro professionalità e a fare squadra in una serata all’insegna del saper fare tipico del Piceno e dell’attivazione di prestigiose sinergie, come nel caso della consolidata partnership con gli studenti dell’indirizzo moda dell’Istituto Fermi-Sacconi-Ceci di Ascoli, in linea con la filosofia sposata dalla Cna di Ascoli in termini di rete e formazione.

Come da tradizione, inoltre, la ricetta vincente di Fashion Mood prevede anche quest’anno un suggestivo mix di alta moda e intrattenimento musicale. Per l’occasione, la vocalità a tema jazz e swing di Mark zitti e i consueti intermezzi dedicati alla danza animeranno una serata ricca di sorprese con un premio riservato ai giovani artisti emergenti del territorio e le eccellenze del fashion Piceno costantemente sullo sfondo.

Un evento che non ha subìto alcuno stop nemmeno durante la pandemia, proprio come ricordato dal sindaco Enrico Piergallini: “Fashion mood non si è mai fermato: la sfilata è stata sempre organizzata, concordando con la CNA l’utilizzo di protocolli molto rigidi. L’evento – continua – può essere considerato un punto fisso dell’estate grottammarese. Dopo due anni in cui la sfilata veniva organizzata presso la Terrazza foce del Tesino, finalmente torna in piazza Kursaal, il luogo d’origine, con protocolli decisamente meno rigidi. Inoltre, quest’anno Fashion Mood cade a pieno titolo nella festa del patrono di Grottammare, San Paterniano, che parte proprio l’8 luglio con il tradizionale mercato”.

“Grottammare, una città che vive principalmente di turismo e del settore terziario, si presta da vetrina per mostrare le eccellenze legate all’industria tessile nel suo salotto più bello, Piazza Kursaal – afferma Lorenzo Rossi, assessore allo Sviluppo e Promozione – la Cna ha ideato uno spettacolo godibile, un’occasione per ricordare il Piceno come una terra di eccellenze nel settore del Made in Italy e della moda. All’inizio, quando sentivo parlare di sfilata, ero scettico. Invece, si tratta di un evento di grande professionalità, invidiato e invidiabile. Quest’anno, è ancora più importante stare vicino alle nostre aziende dal momento che attraversano un momento di difficoltà causato dalla crisi economica e dalle tensioni geopolitiche”.

Gino Sabatini, presidente Camera di Commercio delle Marche, commenta così l’evento: “La Cna si rimette in campo in un momento delicato per il settore della moda e dell’artigianalità, organizzando una kermesse importante dove auspico ci siano importanti stakeholder. L’obiettivo – continua – è anche far conoscere i nostri prodotti all’estero. Grazie alla Cna e al Comune di Grottammare perché, per l’ennesimo anno, l’estate si apre con una bella manifestazione. Grazie anche e soprattutto agli artigiani, i nostri maestri. I dati in tendenza mostrano una estate positiva per quanto riguarda il turismo. Insieme al presidente Acquaroli, ce la stiamo mettendo tutta per promuovere al meglio il turismo nella nostra regione”.

“Siamo felici di presentare l’ottava edizione di un evento molto partecipato e apprezzato dalla comunità, nato per promuovere il territorio e la sua creatività- afferma Francesco Balloni, direttore della Cna di Ascoli Piceno-. Oltre all’attività quotidiana degli uffici, come associazione da otto anni a questa parte riserviamo una vetrina a decine di artigiani che con passione e dedizione tengono alto il nome del Piceno in tutto il mondo. Siamo convinti che affiancare le nostre imprese del fashion nella loro quotidianità professionale e in queste iniziative di prestigio possa veicolare esempi virtuosi di artigianato locale, contribuendo contestualmente alla ripresa dell’intera filiera della moda. Quando il calzaturiero, nel 2021, si è fermato ben 198 dipendenti nelle Marche hanno perso il posto di lavoro. Tante imprese, però, non hanno mollato: hanno organizzato fiere in altri paesi, riconvertendosi e cercando nuovi sbocchi. La resilienza delle nostre imprese è testimoniata dal fatto che, nonostante le difficoltà del momento, ci sono state più adesioni alla manifestazione rispetto agli scorsi anni”.

“Fashion mood porterà in passerella non solo gli abiti e gli accessori realizzati dagli stilisti piceni-sottolinea Irene Cicchiello, responsabile Cna fermo ad Ascoli Piceno-ma anche acconciatori, estetisti, fotografi e tecnici che con la loro professionalità contribuiranno attivamente alla buona riuscita di una delle iniziative di punta promosse dalla nostra associazione, a testimonianza della grande capacità dei nostri maestri artigiani di unire le forze per il bene di tutto il territorio”.