SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella seduta di lunedì 4 luglio, la Giunta comunale ha approvato il seguente provvedimento:

– la candidatura del Comune alla ripartizione dei fondi del bando regionale per lo sviluppo dei “Centri Commerciali Naturali”. Il Comune partecipa con un progetto pubblico/privato insieme alla Confcommercio come coordinatrice delle attività operanti in viale De Gasperi e prevede, da parte pubblica, la realizzazione di un “virtual tour” di quello che viene definito “Viale dello shopping” e la riqualificazione del mercato rionale di Viale De Gasperi con ristrutturazione ed ampliamento delle aree di sosta dei mezzi privati (in parte già realizzato). A carico dei privati, potenziali beneficiari di specifici contributi previsti dal bando, il progetto prevede investimenti sul “tour virtuale” del proprio esercizio commerciale integrato con quello pubblico, oltre ad interventi per ristrutturazione, acquisto arredi, attrezzature, macchinari, illuminazione, sistemi informativi.