CAMPLI – Margherita d’Austria torna a Campli. È questo il titolo dell’edizione 2022 di Farnesiana, il festival culturale promosso dal Comune di Campli, in collaborazione con l’Associazione Memoria & Progetto Onlus. Un’edizione speciale, quella di quest’anno, che prenderà le forme di una grande festa storica in occasione del cinquecentesimo anniversario della nascita di Madama Margherita.

L’8 e il 9 luglio infatti Campli tornerà a rivivere l’atmosfera rinascimentale, che fece da cornice agli anni di governo di Madama Margherita d’Austria sul feudo Farnese. Un vero e proprio salto indietro nel tempo con 14 ore di musica storica e rinascimentale itinerante, mercato degli antichi mestieri, punti ristoro con prodotti tipici del territorio, corsi e dimostrazioni di artigianato storico e di combattimento, spettacoli di giocolieri, sbandieratori e tamburini storici, con la partecipazione straordinaria del Gruppo Storico Sbandieratori e Musici “I Farnese” di Ortona, città gemellata con Campli nel segno della comune eredità Farnesiana.

Si inizia venerdì 8 luglio con “La grande festa – Si aprano i cancelli” dalle ore 17:30. La giornata di sabato 9 luglio dal titolo “Arriva Madama Margherita d’Austria” inizierà alle 9:30. Tra i momenti salienti, il convegno di studi che si terrà in Sala Consigliare di Palazzo Farnese, organizzato dall’Associazione Memoria & Progetto Onlus, in collaborazione con la Deputazione Abruzzese di Storia Patria, dal titolo “Margarita d’Austria torna a Campli. Per la storia degli Stati Farnesiani d’Abruzzo, Lazio e Puglia”. Nell’intervallo del convegno sarà inaugurato un bassorilievo dedicato a Margherita d’Austria, opera dell’artista Bruno Paglialonga, che sarà collocato presso i giardini dedicati alla nobildonna nata a Oudernardee, nelle Fiandre, nel 1522. Nel pomeriggio, alle ore 16:30 l’Assemblea Festival dei Borghi più belli d’Italia Abruzzo e Molise.

“Il 2022 è un anno di grandi ricorrenze per Campli – dice il sindaco Federico Agostinelli – non solo il duecentocinquantesimo anniversario dell’istituzione della Scala Santa, ma anche il quinto centenario dalla nascita di Margherita d’Austria, figura storica che più di ogni altra ha legato il suo nome a Campli e agli Stati Farnesiani d’Abruzzo. Vogliamo celebrare questa occasione con una grande festa storica, un momento per rivivere l’epoca che ha coinciso forse con il maggior splendore di Campli e del suo territorio e che vuole sintetizzare anche il grande lavoro di riscoperta, valorizzazione e promozione, anche in chiave turistica, del nostro grande patrimonio storico, artistico e culturale”.

La produzione dell’evento è curata da Gazolina Eventi.