SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riportiamo la segnalazione di una donna incinta circa una disavventura da lei sofferta all’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto.

Mi reco al Cup per prenotare un Ecg, sono al nono mese di gravidanza. Ovviamente non c’è posto nel periodo in cui devo farlo (enteo la data presunta del parto) e vengo mandata in reparto Cardiologia a prenotare. Bene, negli ambulatori della cardiologia un’infermiera mi da’ appuntamento per qualche giorno dopo, venerdì 1 luglio con orario 17.15, Mi presento e un medico mi dice che non ci sono infermiere, che non c’è nessuno che mi fa l’Ecg e che devo tornare lunedì mattina. Non c’è rispetto delle persone.