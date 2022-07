SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riportiamo di seguito un comunicato stampa firmato dal sindaco di San Benedetto Antonio Spazzafumo in merito al contributo riconosciuto al Concerto Bandistico “Città di San Benedetto del Tronto”.

L’amministrazione comunale respinge al mittente le affermazioni, gravi perché riferite alla più antica e gloriosa associazione cittadina, non vere perché non rispondenti alla realtà, fatte dal consigliere Nicolò Bagalini in ordine al contributo riconosciuto al Concerto Bandistico “Città di San Benedetto del Tronto”.

Non è vero che l’aumento del contributo sia del 40%. Il Comune, all’atto dell’insediamento della Giunta Piunti, erogava alla banda un contributo di 18mila euro, poi ridotto a 16.000 euro da quell’amministrazione. La nuova convenzione prevede che, per l’importo di 20.000 euro a cui aggiungere l’Iva, la Banda si esibisca, oltre che in occasione di eventi istituzionali come il 25 aprile, il 2 giugno, la Festa della Madonna della Marina e così via, in altre due prestazioni, due concerti che prevedono il noleggio della cassa armonica. Quest’anno i due concerti si terranno in viale Moretti il 27 luglio e il 10 agosto. Non ci sono contributi extra.

Viene da dire che, di irrazionale, c’è solo l’attacco alla banda cittadina del consigliere Bagalini che ha avuto in suo padre e in suo nonno due apprezzati presidenti del sodalizio, fondato nel 1854 e da sempre componente essenziale ed amata di tutti i momenti di festa di questa città.